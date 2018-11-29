Çin'de telefon dolandırıcılığıyla mücadele

ANKARA (AA) - Çin'de son üç yılda 146 bin kişi telefon dolandırıcılığı suçundan ceza aldı.

Şinhua'nın Kamu Güvenliği Bakanlığına dayandırdığı habere göre, ülkede başlatılan telefon dolandırıcılığıyla mücadele kapsamında, üç yılda açığa çıkarılan 315 bin vakada, 146 bin suçluya ceza verildi.

Operasyonlarda 16 bin suç çetesi çökertilirken, 682 milyon dolar değerinde para ve mülke el konuldu.

Emniyet güçleri ile Çin Halk Bankasının ortak çalışmasıyla da yaklaşık 4 milyar doların şüpheli banka hesaplarına transferi engellendi.

Öte yandan, 34 ülkeyle yapılan iş birliğiyle 3 binden fazla şüpheli tutuklandı.

Çin polisi 2016'da Kamboçya, Kenya, Malezya, Laos ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkedeki yerel emniyet birimleri ile yaptığı iş birliğiyle Çin vatandaşı 561 bilişim suçu şüphelisini gözaltına alarak ülkesine getirmişti.