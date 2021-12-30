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Dünya Çin'de tedbiri ihlal edenlere ilginç teşhir!
Dünya

Çin'de tedbiri ihlal edenlere ilginç teşhir!

Çin'in güneyinde yer alan Jingxi şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 4 kişi, polis tarafından sokaklarda dolaştırılarak teşhir edildi. Paylaşılan görüntüler 350 milyondan fazla izlenme aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 13:26:00 - 2021-12-30 13:25:59
Çin'de tedbiri ihlal edenlere ilginç teşhir!

İngiliz The Guardian'ın Çin devlet medyasına dayandırdığı habere göre, silahlı polislerin nezaretindeki 4 kişi Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle sokaklarda gezdirilerek teşhir edildi.

Söz konusu kişiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında şehir içi ve şehir dışı seyahat yasağı olduğu halde insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.

Sokaklarda dolaştırdılar

Çin polisi, tehlikeli madde kıyafeti giydirilen 4 kişiyi, isim ve resimlerinin yer aldığı pankartları taşıtarak sokaklarda dolaştırdı.

Kültür devrimi sırasında yaygın olan teşhir ederek aşağılama cezası Çin'de uzun süredir yasaklanmış bir uygulama.

350 milyondan fazla görüntüleme

Konuya dair paylaşılan görüntülerin 350 milyondan fazla görüntüleme ve 30 binden fazla yorum aldığı aktarıldı.

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