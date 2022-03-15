Çin'de son 24 saatte 3 bin 602, Hong Kong'da 26 bin 908 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 3 bin 507'si yurt içi kaynaklı, 3 bin 602 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Giderek artan günlük vaka sayısı, 2020'nin başında salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyrediyor.

Yurt içi kaynaklı 3 bin 76 vakanın görüldüğü Cilin ve 106 vaka ile Şandong, 53 vaka ile Şaanşi ve 48 vaka ile Guangdong, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyaletler oldu.

Guangdong eyaletinde önceki gün karantinaya alınan 17 milyon nüfuslu Şıncın şehrinde dün 39 yeni vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip büyük şehirlerden Tiencin'de 51, Çonçing'de 10, Şanghay'da 9 ve başkent Pekin'de 6 vakaya rastlandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 95 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı gerçekleşmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 120 bin 504 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölgenin eyalet ve şehirlerinde salgın kontrol tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 26 bin 908 Kovid-19 vakası tespit edildi, 249 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 37 ölüm daha kayıtlara geçti.

Günlük ölüm sayısı, "salgının başından bu yana görülen en yüksek düzeye" ulaştı. Yılbaşından bu yana salgın dalgasında 4 bin 146 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından 2021'in sonuna kadar geçen 2 yıllık sürede Hong Kong'da yalnıza 123 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da salgında bugüne dek 733 bin 785 vaka kaydedildi, 4 bin 279 kişi yaşamını yitirdi. 716 bin 274 aktif vakanın olduğu kentte, sağlık sistemi üzerindeki yük giderek ağırlaşıyor.