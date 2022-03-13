Çin'de son 24 saatte 1938, Hong Kong'da 27 bin 647 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1807'si yurt içi kaynaklı 1938 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Günlük vaka sayısı iki yılı aşkın sürede en yüksek seviyeye ulaştı. Ana karada en son 16 Şubat 2020'de 2 bin 48 vaka kaydedilmişti.

Yurt içi kaynaklı 1412 vakanın görüldüğü Cilin ve 175 vaka ile Şandong eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 131 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı gerçekleşmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 115 bin 466 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölgenin eyalet ve şehirlerinde salgın kontrol tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 27 bin 647 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 87 ölüm daha kayıtlara geçti.

15 bin 789 vakanın sağlık kurumlarınca yapılan PCR testlerinde, 11 bin 858 vakanın ise halka dağıtılan hızlı tanı kitleriyle yapılan antijen testlerinde ortaya çıktığı bildirildi.

Kentte günlük vaka sayısı 9 Mart'ta 58 bini aşarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da salgında bugüne dek 674 bin 447 vaka kaydedildi, 3 bin 729 kişi yaşamını yitirdi. 657 bin 486 aktif vakanın olduğu kentte, sağlık sistemi üzerindeki yük giderek ağırlaşıyor.