Çin'de son 24 saatte 1415, Hong Kong'da 3 bin 254 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1383'ü yurt içi kaynaklı, 1415 Kovid-19 vakası saptandı.

Buna ilave olarak Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 19 bin 89 vaka tespit edildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 32 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati çekiyor. Bunun bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu daha hafif olan Omicron varyantının yayılmaya devam etmesinin sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Ülkenin en büyük şehri Şanghay en fazla vakanın görüldüğü yer oldu. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 311, göstermeyen 16 bin 766 vaka kaydedildi.

Kuzeybatıdaki Cilin eyaleti de benzer bir salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor. Eyalette son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 973, göstermeyen 1798 vaka saptandı.

Başkent Pekin'de de hastalık belirtisi gösteren 4, göstermeyen 1 vaka bulunduğu bildirildi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 158 bin 793 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 3 bin 254 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 87 kişinin hayatını kaybettiği kentte Omicron vakalarının tetiklediği salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 136'ya çıktı, virüsten ölüm oranı binde 7 oldu.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması, virüsün yayılmasıyla can kayıplarının artmasına sebep oluyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 177 bin 814 vaka tespit edilirken 8 bin 349 kişi öldü.