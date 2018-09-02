0553 313 94 23

Çin’de skandal görüntüler! Uygur kadınlarının zorla başörtülerini açarak...

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Çin askerlerinin Doğu Türkistan bölgesinde Uygur kadınlarına uyguladıkları zulüm kan dondurdu.Görüntülerde Müslüman Uygur kadınlarının zorla başörtülerini çıkartılarak Çin ulusal marşını söyletildiği ifade ediliyor.

02 Eylül 2018 Pazar 15:29

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Çin askerlerinin Doğu Türkistan bölgesinde Uygur kadınların zorla başını açarak Çin ulusal marşını söylettiği ifade ediliyor.

Görüntülerde, asker olduğu belirtilen kişilerin Çin bayrağını direğe astığı görülüyor. Bu esnada, zorla başları açılan Uygur kadınlara Çin ulusal marşı söyletiliyor.

"İSLAM İLE İLGİLİ TÜM EŞYALARINIZI TESLİM EDİN"

Çinli yetkililer geçtiğimiz dönemde de Uygur Müslümanlardan seccadeler ve Kur'an-ı Kerim'in kopyası dahil olmak üzere tüm dini eşyalarını yetkililere teslim etmesini emretmişti.

Dünya Uygur Kongresi'nden Dilhat Rahit yaptığı açıklamada, "Tüm Uygurluların dini sembolleri taşıyan seccadeler, Kur'ran-ı Kerimler gibi ellerinde İslam ile alakalı olan her ne varsa yetkililere gönüllü olarak teslim etmesi gerektiği, teslim edilmediği ve bulunduğu takdirde ağır cezaların uygulanacağına dair bir  tebligat aldık." şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili çekilen bir kısa film sosyal medyada paylaşıldı. Filmde Kur'an-ı Kerim taşıyan bir kişiden zorla Kur'an-ı Kerim'inin alınması gibi sahneler yer alıyor. Filmin sonunda ise şu yazılara yer verildi:

"Bu gerçeğin imkansız olduğunu mu düşünüyorsun? Doğu Türkistan'da 2017 Eylül'ünde Çin yetkilileri Müslümanlardan Kur'an-ı Kerimlerini teslim etmelerini yoksa ağır cezalarla karşılaşacaklarını bildirdi."

(mepanews)

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 15:29
  1. Çin
  2. Uygur Türkleri
  3. Uygur kadınları

YORUM YAZ

  • nostaljinostalji1 sa önce
    Madem çin de yaşıyorla ro ülkenin Ulusalmarşını okuyacak...
  • SalihSalih57 dk önce
    Ey Kudüs için ayağa kalkan Erdoğan, neredesin!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suçsuz yere 17 yıl hapis yattı… 1.1 milyon dolar tazminat istiyor
  1. Suçsuz yere 17 yıl hapis yattı… 1.1..
  2. Aynalı Tahir, yolların tozunu atmak..
  3. Sakarya'da korkunç kaza: 8 ölü
  4. Kız kardeşinin düğününde erkek..
  5. İstanbul'da AVM'ye haciz şoku! Yürüyen..
  6. İran'da bir eve düzenlenen baskında..
  7. Kahraman şehide bir saygısızlık daha!..
  8. Trump ek vergi getirmişti... Artışı..
  9. Yerli ve milli patates üretimi 30 kat..
  10. Liverpoollu Müslüman abdesthane..
  11. Amerika'dan Pakistan'a yapılacak..
  12. Ünlü spiker, kıskanç meslektaşının..
  13. Seyahat kartı basmayınca yaşlı adamı..
  14. "Gerekirse ‘Bloomberg’ ile sözleşmeyi..
  15. Av yasağı bitti, balık tezgahları doldu
  16. Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 4 kişi..
  17. Volkswagen ile ilgili şok iddia!..
  18. Adıyaman’da uyuşturucu kullanırken..
  19. Suriye sınırına yoğun sevkiyat!..
  20. İstanbul Valisi'nden şarbon..
Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...