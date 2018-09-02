Çin’de skandal görüntüler! Uygur kadınlarının zorla başörtülerini açarak...

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Çin askerlerinin Doğu Türkistan bölgesinde Uygur kadınların zorla başını açarak Çin ulusal marşını söylettiği ifade ediliyor.

Görüntülerde, asker olduğu belirtilen kişilerin Çin bayrağını direğe astığı görülüyor. Bu esnada, zorla başları açılan Uygur kadınlara Çin ulusal marşı söyletiliyor.

"İSLAM İLE İLGİLİ TÜM EŞYALARINIZI TESLİM EDİN"

Çinli yetkililer geçtiğimiz dönemde de Uygur Müslümanlardan seccadeler ve Kur'an-ı Kerim'in kopyası dahil olmak üzere tüm dini eşyalarını yetkililere teslim etmesini emretmişti.

Dünya Uygur Kongresi'nden Dilhat Rahit yaptığı açıklamada, "Tüm Uygurluların dini sembolleri taşıyan seccadeler, Kur'ran-ı Kerimler gibi ellerinde İslam ile alakalı olan her ne varsa yetkililere gönüllü olarak teslim etmesi gerektiği, teslim edilmediği ve bulunduğu takdirde ağır cezaların uygulanacağına dair bir tebligat aldık." şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili çekilen bir kısa film sosyal medyada paylaşıldı. Filmde Kur'an-ı Kerim taşıyan bir kişiden zorla Kur'an-ı Kerim'inin alınması gibi sahneler yer alıyor. Filmin sonunda ise şu yazılara yer verildi:

"Bu gerçeğin imkansız olduğunu mu düşünüyorsun? Doğu Türkistan'da 2017 Eylül'ünde Çin yetkilileri Müslümanlardan Kur'an-ı Kerimlerini teslim etmelerini yoksa ağır cezalarla karşılaşacaklarını bildirdi."

(mepanews)