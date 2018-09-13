Çin'de servis ettiği yemekte fare çıkan restoran 190 milyon dolar zarar etti

Çin’de yöresel yemekler sunan restoran zinciri Xiabu Xiabu'da (Şiabu Şiabu) hamile bir kadının yemeğinden çıkan ölü fare, borsada işlem gören şirketin piyasa değerinde 190 milyon dolarlık düşüşe yol açtı.

"South China Morning Post” gazetesinin haberine göre, restoran zincirinin Şangdong eyaletine bağlı Veyfang kentindeki şubesinde servis edilen çorbadan çıkan fare ve şube yetkilisinin çorbadan şikayetçi olan hamile müşterisine kürtaj olması için para teklif etmesi, sosyal medyada gündem oldu.

BÜTÜN HALDE ÖLÜ FARE ÇIKTI

6 Eylül'de Veyfang kentindeki Xiabu Xiabu şubesine giden Ma ailesi, Çin’in yöresel lezzetlerinden biri olan Huo Guo sipariş etti.

İnce dilimlenmiş dana ya da koyun etleri ve çeşitli soslarla hazırlanan yemekten birkaç lokma alan hamile kadın, yemeğinin içinde bütün halde ölü fare buldu.

Restoran yöneticileri, farenin resmini çeken aile üyelerine 5 bin yüen (yaklaşık 750 dolar) para teklif etti. Aile, sağlık kontrolünden geçtikten sonra teklifi müzakere edeceğini söyledi. Hamile kadının, karnındaki bebeğin sağlığından endişe duyduğunu belirtmesi üzerine de müşterinin kürtaj yaptırması için 20 bin yüen (yaklaşık 3 bin dolar) daha önerdi.

Ailenin sosyal medya platformu Veybo’da paylaştığı görüntüler, büyük tepkiye yol açtı.

190 MİLYON DOLAR KAYIP

Bazı kullanıcılar, "Bir daha asla dışarıda yemek yemeyeceğim” paylaşımında bulundu. Bir Veybo kullanıcısı da “Xiabu Xiabu’ya sık sık gidip yemek yiyordum. Bunu görünce kusasım geldi.” diye yazdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından borsada işlem gören şirketin piyasa değeri 190 milyon dolar kayıpla son bir yılın en alt seviyesine indi.

Ülke genelinde 759 şubesi bulunan restoran zinciri, skandala konu şubesini kapattı.