0553 313 94 23

Çin’de sel suları araçları sürükledi

Çin’in Guizhou eyaletinde sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi.

23 Haziran 2019 Pazar 11:12
Çin’de sel suları araçları sürükledi

Çin’in Guizhou eyaletinde sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi.


Çin’in güneydoğusundaki Guizhou eyaletinde Yanhe bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle iş yerleri ve sokaklar sular altında kalırken, sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi. İtfaiye ekipleri evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardı.


Haziran ayının başından bu yana Çin’in güney eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı heyelan ve selde en az 61 kişi hayatını kaybetti. Sel büyük maddi zarara neden olurken en az 356 bin kişi ise evlerinden tahliye edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu
    1. Tunceli’de etkisiz hale getirilen..
    2. Zarifoğlu ve Karakoç rahmetle yad..
    3. Dani Alves, PSG'den ayrılıyor
    4. Etiyopya devlet televizyonu:..
    5. Binali Yıldırım:"İstanbul halkının..
    6. Balıkesir polisi zehir tacirlerine..
    7. Kaleci Ebrar’dan Eskişehirspor yaz..
    8. Jandarmadan bölgesel güven ve huzur..
    9. Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu..
    10. TSK’ya yeni uçan kale
    11. Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı..
    12. 17 yaşındaki Elif yaşam savaşını..
    13. Polisten pokercilere, kumar baskını
    14. Kdz. Ereğli TSO üyelerini yapı fuarına..
    15. Birinci cimnastik şenliği yoğun..
    16. KTO Karatay Üniversitesi pilot..
    17. Yaz sanat okulları başlıyor
    18. TBMM'de bu hafta
    19. (Özel) Barajda feci ölüm
    20. Refüje uçan otomobil ağaçları yerinden..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?