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Çin’de sel felaketi: 17 ölü

Çin’in Hunan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:35
Çin’de sel felaketi: 17 ölü

Çin’in Hunan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin’in orta, doğu ve güney kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Hunan eyaletinde dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışların neden olduğu selde en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de kaybolduğu belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, eyaletteki 470 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, 179 bin kişinin ise acil yardıma ihtiyacı var.


Çin’in doğusundaki Jiangxi eyaletinde, 330 bin kişinin selden etkilendiği, 10 bin 500’den fazla kişinin ise evlerinden tahliye edildiği kaydedildi. Ülkenin güneyindeki Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’nde 360 binden fazla kişi selden etkilendi, 35 bin hektardan fazla mahsul zarar gördü. Özerk bölgenin başkenti Guilin’de kuvözlerde 15 yeni doğan bebeğin bulunduğu ve doğum yapmayı bekleyen 20 kadının olduğu bir hastanede elektrikler kesildi. Elektrik kesintisi birkaç saat sonra giderilebildi.


Sel felaketinin yaşandığı bazı şehirlerde nehirlerin taşması nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Kurtarma ekipleri, botlarla mahsur kalanları tahliye edip yardım dağıttı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:35
  1. doğa

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