Çin’de sel: 9 ölü Çin’in Hubei eyaletinde dün akşamüstü şiddetli yağmurla meydana gelen selde 9 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Hubei eyaletinde dün akşamüstü şiddetli yağmurla meydana gelen selde 9 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Hubei eyaletinde bulunan dağlık bölgede dün akşamüstü şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yerel bölge yetkilileri, Hefeng bölgesine bağlı Duobi geçidinde meydana gelen selde 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Yetkililer selde mahsur kalan 61 kişinin şu ana kadar kurtarıldığını belirtti.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.