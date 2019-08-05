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Çin’de sel: 9 ölü

Çin’in Hubei eyaletinde dün akşamüstü şiddetli yağmurla meydana gelen selde 9 kişi hayatını kaybetti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:02
Çin’de sel: 9 ölü

Çin’in Hubei eyaletinde dün akşamüstü şiddetli yağmurla meydana gelen selde 9 kişi hayatını kaybetti.


Çin’in Hubei eyaletinde bulunan dağlık bölgede dün akşamüstü şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yerel bölge yetkilileri, Hefeng bölgesine bağlı Duobi geçidinde meydana gelen selde 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Yetkililer selde mahsur kalan 61 kişinin şu ana kadar kurtarıldığını belirtti.


Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:02
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