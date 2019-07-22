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Çin’de sel 4 can aldı

Ciangşi eyaletinde yağışların neden olduğu selde 4 dağcı hayatını kaybetti

22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:29
Çin’de sel 4 can aldı

PEKİN (AA) - Çin’in doğusunda şiddetli yağışların neden olduğu selde 4 dağcı yaşamını yitirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Ciangşi eyaletine bağlı Yi Çun kentinde bulunan dağlık Gaohu kasabasında meydana gelen sağanak sele neden oldu.

Bölgeyi gezmeye gelen 285 kişilik 3 turist grubundan dağcı olduğu belirtilen 4 kişi sel nedeniyle hayatını kaybederken, diğer turistler kurtarıldı.

Çin’de haziran ve temmuz ayları sel sezonu olarak adlandırılıyor. Yılın bu döneminde özellikle ülkenin güneyinde etkili olan yağışlar, heyelan ve sel gibi doğa olaylarını tetikleyebiliyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı 12 Temmuz’da yaptığı açıklamada, bu yaz şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen selden 19 milyon 910 bin kişinin etkilendiğini belirtmiş, 1,3 milyon kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği kaydetmişti.

Bakanlık ayrıca sel sezonunda yaklaşık 7,7 milyar dolar tutarında maddi kayıp yaşandığını duyurmuştu.


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:29
  1. Çin
  2. sel

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