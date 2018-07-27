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Çin’de sel 23 milyon insanın hayatı etkilendi

Çin’de yağmur sezonu bu yıl 28 bölgede sele sebep oldu, sel suları 23 milyon insanın hayatını etkilerken bugüne kadar 86 kişi hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:22
Çin’de sel 23 milyon insanın hayatı etkilendi

Çin’de bu yıl yağmur mevsimi felakete sebep oldu. Çin Afet Yardım Merkezi, selin 23 milyon insanı etkilediğini, bugüne kadar 86 kişi hayatını kaybederken 13 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

Çin Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklık Merkezi sözcüsü Zhang Jiatuan’ın yaptığı açıklamaya göre, sel suları 2 milyon hektardan fazla tarım arazisine zarar verdi ve 30 binden fazla evin yıkılmasına sebep oldu. Zhang Jiatuan, yağış sezonu boyunca 136 ekibin ülkedeki bin 216 su deposunu kontrol etmeleri için görevlendirildiğini ifade etti.

Su Kaynakları Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, felaketten etkilenen bölgeler için yardım merkezine 250 milyon dolar fon ayırdıklarını açıkladı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:22
  1. çin
  2. sel
  3. doğal afet

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