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Çin'de şaşırtan pirinç ödevi! 'Yemezsek içmezsek bir yılda bitirebiliyoruz'

Çin medyasında yer alan habere göre, Guangdong eyaletinde bulunan bir okulda görev yapan matematik öğretmeni öğrencilere yüz milyon pirinci tek tek sayma ödevi verdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:31
Çin'de şaşırtan pirinç ödevi! 'Yemezsek içmezsek bir yılda bitirebiliyoruz'

Çin'de bir matematik öğretmeninin öğrencilerine verdiği "yüz milyon pirinç tanesini tek tek sayma" ödevi sosyal medyada gündem oldu.

"Shanghai Daily" gazetesinin haberine göre, ülkenin Guangdong eyaletinde bulunan Foşan kentinde bir ilkokulda görev yapan matematik öğretmeni öğrencilere yüz milyon pirinci tek tek sayma ödevi vererek, ödevi ertesi güne tamamlamalarını ve pirinçleri okula getirmelerini istedi.

Pirinç ödevi velileri şaşırtırken, ülkenin sosyal medyası Veybo'da "tek tek say" etiketiyle geniş yer aldı.

Bu kadar pirinç tanesinin tek tek nasıl sayılacağı sorusu kullanıcıların kafalarını karıştırırken bazı kullanıcılar ödeve tepki gösterdi, bazıları da çözüm önerilerinde bulundu.

"YEMEZSEK İÇMEZSEK BİR YILDA BİTİREBİLİYORUZ"

Bir kullanıcı "Önce bin pirinç tanesini sayın ve ağırlığını ölçün. Sonra o ağırlığa göre yüz milyon pirincin ağırlığını hesaplayın." önerisini ortaya attı.

Başka bir kullanıcı da "Bir yıl 365 gün, bir gün 24 saat, bir saat 3 bin 600 saniye. Hepsini çarptığımızda 31 milyon 536 bin saniye yapıyor. Yani yemeden, içmeden, uyumadan saniyede üç pirinç tanesi sayarsak, yüz milyon pirinci saymayı bir yılda bitirebiliyoruz." fikrini paylaştı.

"TÜM OKUL MEZUN OLUR"

Diğer bir kullanıcı da "Yüz milyon pirinç tanesini sayıp bitirene kadar tüm okul mezun olur." yorumunu yaptı.

Yüz milyon pirinç tanesinin toplam ağırlığının yaklaşık 2 tona ulaştığı kaydedilen haberde, öğretmenin, öğrencileri farklı çözüm yolları bulmaya yönlendirmek için böyle bir ödev verdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:31
  1. Shanghai Daily
  2. pirinç ödevi
  3. Çin

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