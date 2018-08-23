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Çin’de Rumbia tayfununda ölenlerin sayısı 31’e çıktı

Rumbia tayfununda 31 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise kayboldu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:43
Çin’de Rumbia tayfununda ölenlerin sayısı 31’e çıktı

Çin’in doğu kıyılarında etkili olan Rumbia tayfununda şu ana kadar 31 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi kayboldu. Geçtiğimiz hafta sonu etkili olmaya başlayan tayfunun yol açtığı güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağış yüzünden zor durumda kalan çok sayıda insan bölgeden tahliye edildi.

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Çin’de bu yıl meydana gelen 18’inci tayfun olan Rumbia ülke içinde kuzey batıya doğru ilerlemeye devam ederek üretim faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde tayfunun ülkenin kuzey batısına doğru ilerleyeceğini bu nedenle bazı bölgelerdeki vatandaşların uyarıldığını bildirdi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 11:43
  1. çin
  2. tayfun
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