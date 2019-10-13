Çin'de restoranda gaz patlaması! Çok sayıda ölü ve yaralı var Çin’in doğusundaki bir restoranda meydana gelen gaz patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Şinhua haber ajansı, Ciangsu eyaletinin Vuşi kentine bağlı Şişan bölgesinde bulunan bir restoranda yerel saatle 11.00 sularında gaz patlaması meydana geldiğini duyurdu. Patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.