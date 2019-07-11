Çin’de posta paketinden 14 canlı akrep çıktı

Çin’in Qingdao şehrinde bir posta paketinden 14 adet canlı akrep ele geçirildi.

Çin’in Qingdao şehrinde gümrük görevlileri dün 14 adet canlı akrep ele geçirdi. Akrepler kişisel eşya etiketli bir posta paketinde bulundu. Sarı bacaklı çukur kazan türü olarak bilinen akreplerin İngiltere’den plastik kaplarla postalandığı ve şu anda karantinada olduğu öğrenildi.

Bu tür akrepler genellikle Güney ve Doğu Afrika’da yaşıyor ve vahşi doğada yayılırsa Çin’deki ekolojik dengeyi tehdit edebilir.

Çin Hayvan ve Bitki Karantinası Kanunu’na göre, canlı böceklerin Hayvan ve Bitki Karantina Departmanı tarafından onaylanmadan ülkeye girmesi yasak.