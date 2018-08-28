Çin’de patlama: 5 ölü
Çin'in Jiangsu eyaletinde bir alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü bildirildi.28 Ağustos 2018 Salı 11:44
Çin'in Jiangsu eyaletinde bir alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü belirtildi.
ALÜMİNYUM FABRİKASINDA PATLAMA
Çin'in Jiangsu eyaletindeki Jiangyin kentindeki bir alüminyum fabrikasında patlama meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın meydana geldiği fabrikada 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise hastanede öldüğü belirtildi.
Patlamanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.
YORUM YAZ