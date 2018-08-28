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Çin’de patlama: 5 ölü

Çin'in Jiangsu eyaletinde bir alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü bildirildi.

28 Ağustos 2018 Salı 11:44
Çin’de patlama: 5 ölü

Çin'in Jiangsu eyaletinde bir alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü belirtildi.

ALÜMİNYUM FABRİKASINDA PATLAMA

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Jiangyin kentindeki bir alüminyum fabrikasında patlama meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın meydana geldiği fabrikada 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise hastanede öldüğü belirtildi.

Patlamanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:44
  1. Çin
  2. patlama

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