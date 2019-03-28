Çin’de patlama: 3 yaralı
Çin’de bir polis merkezine el yapımı patlayıcı cihazla düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaralandığı, saldırganın ise öldüğü belirtildi.28 Mart 2019 Perşembe 12:00
Çin’de bir polis merkezine el yapımı patlayıcı cihazla düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaralandığı, saldırganın ise öldüğü belirtildi.
Çin’in Liaoning eyaletindeki Shenyang şehrinde yer alan Kamu Güvenliği Bürosu trafik polisi departmanına saldırı düzenlendi. Saldırganın polis merkezini önce ateşe verdiği, sonrasında da el yapımı patlayıcı cihazı infilak ettirdiği belirtildi. Olayda 3 kişinin yaralandığı ve saldırganın öldüğü bildirildi.
YORUM YAZ