Çin’de otel yangını: 18 kişi öldü
Çin’de bir otelde çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:58
Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in Heylongciang eyaletinin başkenti Harbin’e bağlı Songbei bölgesindeki otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirdi.
Yangın mahalline sevk edilen itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilirken, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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