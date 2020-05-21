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Korona Virüs

Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüsün kuluçka süresi uzadı

Çinli bir uzman, ülkede yeniden ortaya çıkan koronavirüsün kuluçka süresinin uzadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:07:00 -
Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüsün kuluçka süresi uzadı

Çin’in acil tıp doktorlarından Qiu Haibo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına aldığı belirtilen Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde yeniden görülen virüsün bölgedeki vakalarda farklı seyrettiğini belirtti. Çin devlet kanalına konuşan Haibo, hastalığın temel semptomları arasında kabul edilen yüksek ateşin nadiren görüldüğünü, aynı zamanda virüsün birden fazla organdan ziyade akciğerlere zarar verdiğini söyledi.

"Kuluçka süresi uzadı"

Coronavirüsün 14 ile 21 gün arasında süren kuluçka süresinin uzadığını belirten Qiu Haibo, "Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde virüsün kuluçka süresi Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsten farklı olarak daha uzun sürüyor" dedi. Haibo bu nedenle enfekte kişileri virüs yayılmadan tespit etmenin zor olduğunu ifade etti.

Hong Kong Üniversitesi profesörü Keiji Fukuda ise, “Teoride genetik yapıdaki bazı değişiklikler virüsün yapısında veya nasıl davrandığında değişime yol açabilir. Fakat birçok mutasyon, fark edilebilir değişimlere yol açmaz” diye konuştu.

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