0553 313 94 23

Çin'de ölüm oyunu eşi ve çocuklarının hayatına mal oldu

Sigorta dolandırıcılığı için kendisini ölmüş gibi gösterdiği iddia edilen bir adamın karısı, kocasının 'ölümü' sebebiyle iki çocuğuyla birlikte intihar etti.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:03
Çin'de ölüm oyunu eşi ve çocuklarının hayatına mal oldu

He soyadlı 34 yaşındaki zanlının aracı bir nehirde bulunmuş ve cesedi hiç bulunamamasına karşın öldüğü sanılmıştı.

Kadının, kocasının dolandırıcılık planından haberi yoktu ve eşinin öldüğüne inandı.

Daha sonra kadın, internette bir intihar notu bıraktıktan sonra, iki çocuğuyla beraber bir göle atlayıp kendisini öldürdü.

He'nin geçen Cuma günü Hunan bölgesindeki Xinhua'da polise teslim olduğu belirtildi.

He'ye sigorta dolandırıcılığı ve kasten mala zarar suçlamaları yöneltildi.

He geçen Eylül ayında, karısından habersiz 1 milyon yuanlık (145 bin ABD doları) bir hayat sigortası satın aldı.

Voice of China radyosuna göre, ölüm durumunda parayı karısının almasını istedi.

'AİLE YENİDEN BİRLEŞSİN DİYE' 

Polise göre 100 bin Yuan'dan fazla borcu olan He, ödünç aldığı bir araçla kendisini trafik kazasında ölmüş gibi gösterdi.

11 Ekim'de de 31 yaşındaki karısı, dört yaşındaki oğlu ve üç yaşındaki kızlarının cesetleri evlerinin yakınlarındaki bir gölde bulundu. 

Kadın bıraktığı intihar notunda eşine "eşlik etmeye" geldiğini ve "dört kişilik ailenin yeniden birlikte olmasını istediğini" yazdı.

He ise, ertesi gün polise teslim oldu.

Daha sonra da He'nin, daha önce internette paylaştığı bir videoda, üç yaşındaki sara hastası kızının tedavisi için borç para almak zorunda kaldığını söyleyip, ağladığı ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 11:03
  1. Sigorta
  2. çin
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray-Bursaspor maçı hakemi kim?
    1. Galatasaray-Bursaspor maçı hakemi kim?
    2. Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine..
    3. MHP'den teşkilatlara 'İYİ Parti'..
    4. Suudilerin faili meçhul sicili kabarık
    5. Ağrı Patnos'ta deprem
    6. CHP, İBB için anket yaptı... İşte..
    7. Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman..
    8. İzmir'de terör operasyonu! 13 kişi..
    9. Süper Lig’de 9. Hafta maçlarını..
    10. Bakırköy'de bir okulun yanında dehşet..
    11. Bir Ermeni yüzünden 700 şehit verdik!
    12. 152 kaçak yakalandı
    13. Fabrikada yangın 10 saat devam etti
    14. Meryem ana otunun faydaları neler?
    15. Serbest: Lucescu bize güveniyor
    16. Yunanistan'dan tehlikeli hamle!..
    17. Demirspor'dan enflasyonla mücadeleye..
    18. Çin'de ölüm oyunu eşi ve çocuklarının..
    19. FETÖ'nün muhasebecisinin cezası belli..
    20. Yunanistan'la yeni kriz! Nöbetçi..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı