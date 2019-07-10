Çin’de nefes tutma yarışması Çin’in Hunan eyaletinde hafta sonunda gerçekleştirilen nefes tutma yarışmasına binden fazla kişi katıldı.

Çin’in Hunan eyaletinde hafta sonunda gerçekleştirilen nefes tutma yarışmasına binden fazla kişi katıldı.

Çin’in Hunan eyaletinin başkenti Changsha’da hafta sonunda nefes tutma yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya ülke içi ve dışından binden fazla kişi katıldı. Yarışmacılar kafalarını su kovalarına sokarak mümkün olan en uzun süre nefeslerini tutmaya çalıştı. Nefesini 4 dakika 13 saniye tutan yerel katılımcı Li yarışmayı kazanarak birinci oldu.

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