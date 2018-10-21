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Çin'de maden ocağında patlama! 22 işçi mahsur kaldı

Maden ocağında meydana gelen  patlamada 22 işçi mahsur kaldı.

21 Ekim 2018 Pazar 08:12
Çin'de maden ocağında patlama! 22 işçi mahsur kaldı

Çin Merkez Televizyonunun haberine göre, ülkenin doğusundaki Şangdong  eyaletine bağlı Yünçıng ilçesinde bulunan bir kömür madeninde gece saatlerinde  patlama meydana geldi.

Patlama sırasında madende bulunan 334 işçiden 312'si tahliye edildi,  22 işçi ise ocakta mahsur kaldı.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri madendeki havalandırma  sistemlerini düzelterek, kurtarma çalışmalarına başladı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 08:12
  1. Çin

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