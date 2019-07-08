0553 313 94 23

Çin’de maden kazası: 2 ölü, 13 yaralı

Çin’in kuzeyindeki bir kömür madeninde yaşanan kazada zehirli gaz yayılması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 13 işçi ise yaralandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
Çin’de maden kazası: 2 ölü, 13 yaralı

Çin’in kuzeyindeki bir kömür madeninde yaşanan kazada zehirli gaz yayılması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 13 işçi ise yaralandı.


Çin’in kuzeyindeki Şansi bölgesinde dün yaşanan maden kazasında 2 madenci hayatını kaybetti, 13 madenci ise yaralı olarak kurtarıldı. Kaza, dün öğleden sonra Şansi’de Tonmei Grup’a ait kömür madeninde meydana geldi. Şansi Yönetimi Kömür Madeni Güvenliği, yaşanan kazaya maden içinde yayılan zehirli gazın sebebiyet verdiğini bildirdi.


Bölgede birçok kömür madeni bulunuyor ve ölüme sebebiyet veren kazalara sıkça rastlanıyor. Şansi’de, Ocak ayı sonlarında Baiji Madencilik Şirketi’ne ait bir madenin çökmesi sonucu 21 işçi hayatını kaybetmişti.


Çin Ulusal Kömür Madeni Güvenliği İdaresi, bir önceki yıla oranla ölümlerde yüzde 28 düşüş görülen 2017 yılında Çin’de yaşanan maden kazalarında 375 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu yılın Ocak ayında yapılan açıklamada ise gelişmelere rağmen kömür madenlerinde güvenli üretimin hala zorlu olduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahte güneş gözlüğü ile gözünüzden olmayın
    1. Sahte güneş gözlüğü ile gözünüzden..
    2. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    3. Trabzon'da kamyon ile motosiklet..
    4. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    5. Mangal keyfi yaparken ormanı..
    6. Kaybolan 80 küçükbaş hayvan drone ile..
    7. Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatı ne..
    8. Kapalıçarşı'da altın
    9. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    10. Osteoporoz düşük kemik yoğunluğu..
    11. Samulaş’ın borcu 96 milyon TL
    12. Muğla’da 50 milyon liralık uyuşturucu..
    13. Çocuk Üniversitesi mezunlarını verdi
    14. Adilcevaz’da 50 bin sazan yavrusu..
    15. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    16. Duygular vücudumuzu nasıl etkiler?
    17. MGTC’den BİK Müdürüne ziyaret
    18. AFAD’dan tahliye ve kurtarma eğitimi
    19. Çiftçilerin elektrik kesintisi..
    20. Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
    21. Döviz kurları
    22. Bakan Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri..
    23. Tokat'ta "Çocuk Üniversitesi"..
    24. Papa’dan göçmenleri koruma çağrısı
    25. İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
    26. Fenerbahçe A takımı ile U-19 takımı..
    27. Isparta’daki uyuşturucu operasyonda..
    28. Balıkesir Büyükşehirde bayrak değişimi
    29. Kayserili Kickboks Sporcular..
    30. TÜM-İŞ Konfederasyonu’ndan Mızraklı’ya..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’