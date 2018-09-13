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Çin'de korkunç saldırı! 11 ölü, 44 yaralı

Çin'in Hıngdong şehrinde, şehir meydanındaki insanları otomobiliyle hedef alanbir şahıs, daha sonra aracından inip kama ve kürekle saldırıya devam etti. Feci saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:05
Çin'de korkunç saldırı! 11 ölü, 44 yaralı

Çin'in Hunan eyaletinde bir araç saldırısı gerçekleşti. Hıngdong ilçesinde 54 yaşındaki Yang Zanyun, aracıyla şehir meydanındaki kalabalığın arasına daldı.

Meydan can pazarına dönerken, Yang Zanyun otomobilinden inerek insanlara kama ve kürekle saldırdı.

Çinli yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin 11'e çıktığını açıkladı. 44 yaralı ise hastanelere taşındı.

Olay yerinden paylaşılan fotoğraflarda kanlar içinde yerde yatan bir kadın ve üstü çıplak halde yakalanan saldırgan görülüyor.

Suç dosyası kabarık olan Yang'ın geçmişte uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kundaklama ve saldırıdan cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:05
  1. Çin
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  4. aracıyla insanları ezdi
  5. kama ve kürekle saldırdı
  6. ölü ve yaralılar var

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