Çin'de kömür madeninde kaza: 7 ölü

PEKİN (AA) - Çin'in güneybatısındaki bir kömür madeninde meydana gelen kazada 7 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralandı.



Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Çongçing kentinde bulunan ve kamu şirketi Çongçing Energy Group bünyesinde faaliyet gösteren Fıngçun kömür madenindeki ulaşım ve nakliyenin sağlandığı tünellerde kaza meydana geldi.



Kazada 7 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 3 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Yerel yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

