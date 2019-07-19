0553 313 94 23

Çin’de kömür gazlaştırma tesisinde patlama

Çin’in Sanmenxia kentinde bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:45
Çin’de kömür gazlaştırma tesisinde patlama

Çin’in Sanmenxia kentinde bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi. Tesisisin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığı gözlendi.


Çin’in Henan eyaletinin Sanmenxia kentindeki Yima Gazlaştrma Tesisi’nde patlama meydana geldi. Yerel basın, patlamanın yaşandığı bölgenin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığını kaydetti. Patlamanın yaşandığı fabrikadan dumanların yükselmesi amatör kameralara yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meysu Outlet’te Topaç Turnuvası Başlıyor
    1. Meysu Outlet’te Topaç Turnuvası..
    2. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılına..
    3. GÜNCELLEME - Yunanistan'da deprem
    4. Tuncer Cücenoğlu için tören düzenlendi
    5. Kütahya’da Cimcik Festivali
    6. Pençe-2 Harekatında bir askerin şehit..
    7. Merkez beklenti anketini açıkladı
    8. Afyonkarahisar Kent Konseyi yeni..
    9. Halime Hatun Türbesi’nin içler acısı..
    10. Kuzey Kore medyasından ticari..
    11. Buğdayın atası siyez yaygınlaştırılacak
    12. Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    13. Siirt’te 5 milyon 320 bin liraya..
    14. Greyder yüklü tır şarampole..
    15. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    16. Altının kilogramı 260 bin liraya..
    17. Eski Vali Tuna’dan Milletvekili..
    18. Tarihi kentin simgeleri duvarlara..
    19. Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak..
    20. Uzman Çavuş Şaraldı, son yolculuğuna..
    21. Pençe-2 Harekatı’nda yaralanan asker..
    22. ABD heyeti Türkiye'ye gelecek!
    23. Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle..
    24. New York borsası yükselişle açıldı
    25. 3600 ek gösterge son durum son dakika..
    26. Hatay’da orman yangını
    27. Türkiye'den Afganistan'daki terör..
    28. Bakan Turan’dan Kuzey Çevreyolu vurgusu
    29. LGS Bozüyük birincisi oldu
    30. Gaziantep savunmasını anlatan..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı