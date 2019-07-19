Çin’de kömür gazlaştırma tesisinde patlama
Çin’in Sanmenxia kentinde bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi.19 Temmuz 2019 Cuma 16:45
Çin’in Sanmenxia kentinde bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi. Tesisisin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığı gözlendi.
Çin’in Henan eyaletinin Sanmenxia kentindeki Yima Gazlaştrma Tesisi’nde patlama meydana geldi. Yerel basın, patlamanın yaşandığı bölgenin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığını kaydetti. Patlamanın yaşandığı fabrikadan dumanların yükselmesi amatör kameralara yansıdı.
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