Çin’de kimya tesisinde patlamada: 6 ölü, 30 yaralı Çin’in doğusunda bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Çin’in doğusunda bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Çin’in Jiangsu eyaletindeki Yancheng kentinde bir kimyasal tesiste patlama meydana geldiği belirtildi. Tianjiayi Chemical tarafından işletilen kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Çin’in Kuzey Hebei bölgesindeki bir kimyasal tesiste meydana gelen patlama sonucu 22 kişi hayatını kaybetmiş, en az 23 kişi de yaralanmıştı. Temmuz ayında ise Sichuan eyaletindeki bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 19 kişi hayatını kaybetmişti.

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