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Çin’de kimya tesisinde patlama

Çin’in doğusunda bir kimya tesisinde patlama meydana geldiği ve yaralılar olduğu belirtildi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:03
Çin’de kimya tesisinde patlama

Çin’in doğusunda bir kimya tesisinde patlama meydana geldiği ve yaralılar olduğu belirtildi.


Çin’in Jiangsu eyaletindeki Yancheng kentinde bir kimyasal tesiste patlama meydana geldiği belirtildi. Tianjiayi Chemical tarafından işletilen kimyasal tesiste meydana gelen patlamada yaralananlar olduğu öğrenildi. Patlama sonrası küçük bir sarsıntı yaşandığı gökyüzünün duman kapladığı ifade edildi.


Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Çin’in Kuzey Hebei bölgesindeki bir kimyasal tesiste meydana gelen patlama sonucu 22 kişi hayatını kaybetmiş, en az 23 kişi de yaralanmıştı. Temmuz ayında ise Sichuan eyaletindeki bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 19 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:03
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