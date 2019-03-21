0553 313 94 23

Çin'de kimya tesisinde patlama: 6 ölü

Çin’in Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:39
Çin'de kimya tesisinde patlama: 6 ölü

Çin’in Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

China Daily gazetesinin haberine göre, Ciangsu eyaletine bağlı Yançıng kentinin Şiangşui ilçesinde zirai ilaçlar üreten Jiangsu Tianjiayi Chemical Co'nun tesisinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Tesisin içindeki bir gübre fabrikasında çıkan yangının patlamaya neden olduğu aktarılırken, yangının söndürülmesi için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Patlamanın öğleden sonra yerel saate 14.48'de meydana geldiği kaydedildi. Medyada yer alan görüntülerde tesise yakın binaların camlarının kırıldığı görülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:39
  1. Çin
  2. kimya tesisi
  3. patlama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:
    1. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:
    2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,..
    3. Yenihayat Derivasyon Kanalı 5 milyon..
    4. İngiliz milletvekillerine güvenlik..
    5. Öcalan, Saadet’e oy istedi
    6. Musul’da feribot battı: 40 ölü
    7. "Son yıllarda iri Karadeniz somonuna..
    8. TEM Daire Başkanlığından nevruz klibi
    9. Çalıştığı fabrikada can verdi
    10. Cezayir'de iktidardaki iki partide..
    11. Mehmet Yiğiner: “Yabancı oyuncu..
    12. BTK ve Google’ın bilinçli internet..
    13. Karamollaoğlu: Bahçeli'yi tebrik..
    14. Terör örgütü PKK'nın suikastçisi..
    15. Develi çiftçilerden bakan yardımcısı..
    16. İYİ Partili Koray Aydın’dan büyük iddia
    17. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    18. Bakan Soylu: "İHA’ların altına bir..
    19. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    20. Başkan adayı Sülük gençlerle buluştu
    21. Dündar esnafa Türk Bayrağı hediye etti
    22. Öğrencilerden Albay Başaklıgil’e..
    23. ÖTV ve KDV indirim sürelerinin..
    24. Canlı yayında büyük rezalet! BAE'li..
    25. UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda..
    26. SAÜ’de Nevruz coşkusu
    27. Huzurevi sakinleri için kermes
    28. Tüfenkci ve Kahtalı ziyaretlerini..
    29. Doğtaş-Kelebek Mobilya Rize Mağazası..
    30. AB liderleri Brexit için bir araya..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!