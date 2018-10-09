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Çin'de kendi kendine 10 bin liralık otel kiraladı

iPhone günümüzün en güvenli telefonları arasında gösteriliyor. Fakat Çin'de bir kadın telefonunu şarja taktıktan sonra iPhone sahibine kendi kendine otel odası kiraladı.

09 Ekim 2018 Salı 22:34
Çin'de kendi kendine 10 bin liralık otel kiraladı

Çinli Yang'ın belirttiğine göre telefon şarja takıldığı andan itibaren iPhone kendi başına hareket etmeye başladı. İlk önce WeChat isimli uygulamayı açan iPhone daha sonra Ctrit isimli çevrimiçi seyehat uygulamasını açtı. Ardından bu uygulama üzerinden sahibine 10 bin 880 yuan (yaklaşık 10 bin TL) tutarında bir oda kiraladı. Uygulamayı kendi kendine kapatan iPhone 4G’den 2G’ye geçiş yaparak turunu sonlandırdı. Telefonun neden bu şekilde davrandığı ise bilinmiyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:34
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