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Çin'de kargo gemisi battı: 7 ölü

Çin'in güneyinde yer alan Beyciang Nehri'nde kargo gemisinin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:27
Çin'de kargo gemisi battı: 7 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guangdong eyaletinde bulunan Beyciang Nehri'nde, "Yueyingde Cargo 8030" adlı kargo gemisinin batması sonucu 7 kişi öldü.

Geminin alabora olmasından sonra cesetlerin arama tarama faaliyetleri sonucu sudan çıkarıldığı bildirildi.

Ayrıca geminin enkazının olduğu bölgeye hem enkazın çıkarılması hem de ilave bir soruşturmanın yürütülmesi için bir ekibin gönderildiği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:27
  1. Çin
  2. kargo gemisi

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