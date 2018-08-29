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Çin'de kargo gemisi alabora oldu: 7 kişi öldü

Çin'in güneyindeki bir nehirde kargo gemisinin batması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:53
Çin'de kargo gemisi alabora oldu: 7 kişi öldü

Çin'de Guangdong eyaletinde bulunan Beyciang Nehri'nde, "Yueyingde Cargo 8030" adlı kargo gemisinin batması sonucu 7 kişi öldü.

Geminin alabora olmasından sonra cesetler arama tarama faaliyetleri sonucu sudan çıkarıldı.

Ayrıca geminin enkazının olduğu bölgeye hem enkazın çıkarılması hem de ilave bir soruşturmanın yürütülmesi için bir ekip gönderildi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:53
  1. çin
  2. kargo gemisi

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