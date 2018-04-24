Çin'de karaoke salonunda yangın: 18 ölü, 5 yaralı

Çin'in güneyindeki Yingdı kentinde, bir karaoke salonunda yangın çıktı. Olay yerine güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında, 18 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmada elde edilen ilk bulgular, yangının kasten çıkarıldığı yönünde.

Kaynak: AA