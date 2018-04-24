Çin'de karaoke salonunda yangın: 18 ölü, 5 yaralı
Çin'in güneyinde bir karaoke salonunda çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.24 Nisan 2018 Salı 08:19
Çin'in güneyindeki Yingdı kentinde, bir karaoke salonunda yangın çıktı. Olay yerine güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında, 18 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmada elde edilen ilk bulgular, yangının kasten çıkarıldığı yönünde.
Kaynak: AA
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