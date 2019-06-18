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Çin’de inşaat işçisinin vücuduna saplanan demir çıkarıldı

Çin’de çalıştığı inşaatın onuncu katından düşen işçinin sırtına saplanan inşaat demiri yapılan operasyonla çıkarıldı.

18 Haziran 2019 Salı 11:51
Çin’de inşaat işçisinin vücuduna saplanan demir çıkarıldı

Çin’de çalıştığı inşaatın onuncu katından düşen işçinin sırtına saplanan inşaat demiri yapılan operasyonla çıkarıldı.


Çin’in Dezhou şehrinde çalıştığı inşaatın onuncu katından düşen 45 yaşındaki işçinin sırtına saplanan inşaat demiri, hastanede yapılan operasyonla çıkarıldı. Sırtına demir saplanan işçiyi kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerince inşaat işçisinin sırtındaki demirlerin uzantıları kerpeten yardımıyla kesildi. Doktorlar, demirin hastanın omurgasından girdiğini, altı saatlik bir operasyon sonucu demirlerden kurtulan işçinin durumunun stabil olduğunu, hastanın tedavisinin ardından yürümekte güçlük çekebileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:51
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