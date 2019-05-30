Çin’de inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 3 yaralı Çin’in güneyinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çin’in güneyinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çin’in güneyinde Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nin başkenti Nanning’de inşaat halindeki bir bina çöktü. Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 5 işçi çıkarılırken 2’sinin hayatını kaybettiği, 3’ünün ciddi yaralanma sonucu hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Kurtarma ekiplerinin seferber olduğu bölgede enkaz altında kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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