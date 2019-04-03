Çin’de ilkokulda bıçaklı saldırı: 2 yaralı Çin’de bir ilkokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 öğrenci yaralandı.

Çin’de bir ilkokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 öğrenci yaralandı.

Çin’in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Ningyuan ilçesinde bir ilkokulda sabah 7.15 sıralarında bıçaklı saldırı yaşandı. Olayda yaralanan 2 öğrencinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Yerel emniyet birimleri, polis tarafından gözaltına alınan saldırganın 31 yaşında olduğunu, saldırının nedeninin araştırıldığını açıkladı.

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