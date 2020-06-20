Çin'de ikinci faza geçildi

Çin'de Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları sürüyor. Çin Tıp Bilimleri Akademisi’ne bağlı Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısı için faz 1 çalışmalarının tamamlandığı ve 2'inci faza geçildiği belirtildi.

Aşının etkinliğinin ve güvenilirliğinin test edileceği 2'inci aşama çalışmalarının Yunnan eyaletinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na göre, şuana kadar, 5 farklı potansiyel Kovid-19 aşısı klinik araştırılmanın yapılması için onay aldı.

Dünya genelinde koronavirüs salgınında kayıtlara geçen vaka sayısı 8 milyon 800 bin 798'e ulaşırken son verilere göre, toplam 463 bin 450 kişi hayatını kaybetti.