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Korona Virüs

Çin'de ikinci faza geçildi

Çin'de Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için klinik çalışmalarda ikinci faza geçildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 21:14:00 - 2020-06-20 21:46:38
Çin'de ikinci faza geçildi

Çin'de Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları sürüyor. Çin Tıp Bilimleri Akademisi’ne bağlı Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısı için faz 1 çalışmalarının tamamlandığı ve 2'inci faza geçildiği belirtildi.

Aşının etkinliğinin ve güvenilirliğinin test edileceği 2'inci aşama çalışmalarının Yunnan eyaletinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na göre, şuana kadar, 5 farklı potansiyel Kovid-19 aşısı klinik araştırılmanın yapılması için onay aldı.

Dünya genelinde koronavirüs salgınında kayıtlara geçen vaka sayısı 8 milyon 800 bin 798'e ulaşırken son verilere göre, toplam 463 bin 450 kişi hayatını kaybetti.

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