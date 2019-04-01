0553 313 94 23

Çin’de hortum şişme trambolinleri havaya savurdu: 2 ölü, 20 yaralı

Çin’in Henan vilayetinde dün bir pazar yerini vuran hortumun 2 şişme trambolini havaya savurmasıyla 2 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:46
Çin’de hortum şişme trambolinleri havaya savurdu: 2 ölü, 20 yaralı

Çin’in Henan vilayetinde dün bir pazar yerini vuran hortumun 2 şişme trambolini havaya savurmasıyla 2 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.


Çin’in Henan vilayetine bağlı Shangqiu ilçesinde yer alan Yucheng bölgesinde dün öğle saatlerinde fırtına sonucunda meydana gelen hortum bir pazar yerinde çocukların oynadığı 2 şişme trambolini havaya savurdu. O sırada trambolinde bulunan 2 çocuk hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.


Shangqiu ilçesinin tanıtım departmanına göre, yerel saatle 15.00 civarında meydana gelen hortum bölgede hasara yol açtı.


Yerel medyada çıkan haberlerde, 2’si yetişkin 18’i çocuk olmak üzere 20 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 12:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Çakar, “Erken teşhis önemli”
    1. Rektör Çakar, “Erken teşhis önemli”
    2. Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray..
    3. KTO Başkanı Gülsoy: "Bundan sonra..
    4. Başarılı karate hakemi Uğur Kobaş’a..
    5. Engelsiz yüreklerden jandarmaya ziyaret
    6. Çin’de hortum şişme trambolinleri..
    7. Kayserigaz’dan engelsiz yaşama destek
    8. Fransa'da yaşlılar evinde felaket! 4..
    9. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal..
    10. Seçim sonrası iş dünyasından çağrı!
    11. Müftü Şahin Güven: "Akşam namazı..
    12. Düzce’de ihracat yüzde 65,9 arttı,..
    13. Niğde’de İlçelerde seçim sonuçları
    14. Gediz ’Muharrem Akçadurak devam’ dedi
    15. Çavdarhisar yeniden ’Halil Başer’ dedi
    16. Diş çekimleri çene yapısını bozabilir
    17. CHP’li Oran: "Herkesle barışık olarak..
    18. AK Parti İstanbul'da 39 ilçenin..
    19. Hugo Rodallega ve Nwakaeme Türkiye’nin..
    20. Başkan Genç, “halkımızın dediği oldu”
    21. Kepez’den öğrencilere sıfır atık..
    22. Yüreğir, "Kocaispir" dedi
    23. Fransa, Suriye ve Irak’taki DEAŞ’lı..
    24. Aydın Büyükşehirde kesin olmayan..
    25. Avrupa Konseyi temsilcisinden seçim..
    26. Sandal, zaferini vatandaşlarla kutladı
    27. İTO'ya göre fiyat artışları
    28. Karlıova Nisan’a da kar yağışı ile..
    29. Dijital hastalıklar kitap oldu
    30. Çankaya’da yeniden Alper Taşdelen
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İmamoğlu'nun sevinç görüntüleri ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun sevinç görüntüleri ortaya çıktı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları
    İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu