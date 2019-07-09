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Çin'de hızlı tren taşımacılığında "sorunlu" 9 bin kişiye gözaltı

Ülkede bu yılın ilk altı ayında hızlı tren taşımacılığında sorun çıkaran 9 bin kişiye idari gözaltı cezası verildi

09 Temmuz 2019 Salı 14:22
Çin'de hızlı tren taşımacılığında "sorunlu" 9 bin kişiye gözaltı

PEKİN (AA) - Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, yılın ilk altı ayında hızlı tren taşımacılığında sorun çıkaran 9 bin kişinin idari gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan basına yapılan açıklamaya göre, yetkililer, bu yıl ocak-haziran döneminde demir yolu taşımacılığında sorun yaratan 9 bin kişiye idari gözaltı cezası verdi.

Söz konusu idari gözaltı cezasının, diğer yolcuların koltuklarını zorla alanlara, bilet karaborsacılarına, sorun çıkaran sarhoş yolculara, biletsiz binenlere, kasten treni durmak zorunda bırakan ve bundan çıkar sağlayan yolculara verildiği belirtildi.

Bakanlıktan Vang Honşıng adlı bir yetkili de söz konusu idari cezalardan sonra tüm yolculara yasal hak ve çıkarlarının yasa dışı yollardan çiğnenmesi durumunda, buna kalkışanların yolundan çekilmek yerine polisi aramaları gerektiğini belirterek, polisin yanlarında olacağını söyledi.

İdari gözaltı cezası, Çin'de kamu idare kanunu ve kurallarını çiğneyenlerin kısa süreli özgürlüklerinin sınırlandırılması şeklinde uygulanıyor. Söz konusu ceza bir günden 15 güne kadar uzayabiliyor.

Hızlı tren demir yolu ağı 2018 itibariyle 30 bin kilometreye ulaşan Çin, geçen yıl 2 milyon yüksek hızlı tren seferi yapmış, bu yılın ilk çeyreğinde ise 10 milyar yolcu taşımıştı.

Çin, bu yılın sonuna kadar Fuşing (Fuxing) mermi tren olarak adlandırılan hızlı tren setinden 850 tanesini daha hizmete almayı planlıyor. Fuşing saatte 350 kilometre hıza çıkabiliyor.











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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:22
  1. Çin
  2. hızlı tren taşımacılığı
  3. idari gözaltı

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