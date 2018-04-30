Çin’de heyelan: 9 kişi hayatını kaybetti
Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 kişi yaşamını yitirdi.30 Nisan 2018 Pazartesi 09:59
Şinhua ajansı, Lüliang kenti yakınlarındaki Sayciacuang köyünde sabaha karşı toprak kayması yaşandığını duyurdu.
Lüliang Belediyesinden yapılan açıklamada göçük altından 9 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.
Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma uzmanı, itfaiyeci ve sağlık görevlisi sevk edildi.
Kaynak: AA
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