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Korona Virüs

Çin'de geliştirildi! "Aşıya gerek kalmayabilir"

Çinli bilim insanları, geliştirdikleri ilaç nedeniyle koronavirüs aşısına gerek kalmayabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:53:00 -
Çin'de geliştirildi! "Aşıya gerek kalmayabilir"

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk görüldüğü ülke olan Çin’den salgın ile mücadele konusunda sevindirici bir haber geldi.

Yahoo News’ta yer alan habere göre, Pekin Üniversitesi’nde yapılan çalışma kapsamında geliştirilen ilaç hastaların iyileşme dönemini kısalttı.

Ancak söz konusu ilacı Kovid-19’a karşı kullanılan diğerlerinden ayıran yanı bu ilacın hastalarda corona virüse karşı kısa vadeli bağışıklık kazandırması.

Araştırmayı yapan ekip adına uluslararası haber ajansı AFP’ye konuşan Sunney Xie geliştirilen ilacın hayvanlar üzerinde yapılan testlerden geçer not aldığını açıkladı.

Xie, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde ilacın tedavi edici özelliğinin kanıtlandığını belirtti.

Henüz insanlı deney aşamasına geçmeyen ilacın 2020’nin sonlarına doğru kullanıma hazır olacağı belirtiliyor.

Çin halihazırda 5 farklı corona virüs aşı projesinde insanlı deneylere başlamış durumda.

Ancak uzmanlar corona virüs aşısının hazır olması için 12 ila 18 aya ihtiyaç duyulabileceğini belirtiliyor.

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