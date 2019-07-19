Çin'de gaz fabrikasında patlama Patlama nedeniyle 2 kişiden haber alınamıyor

PEKİN (AA) - Çin'in orta kesiminde bulunan gaz fabrikasında patlama olduğu bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hınan eyaletine bağlı Yima kentinde bulunan gaz fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlama, Henan Coal Gas Co. Ltd'ye ait fabrikanın hava ayırma ünitelerinin bulunduğu alanda gerçekleşti. Patlamadan dolayı 2 kişiden haber alınamazken,yaralılar bulunduğu belirtildi. Olayın ardından fabrikada çalışmaya ara verildi.

Patlama nedeniyle bölgede 3 kilometrekarelik alanda bulunan binalar da zarar gördü. Patlamaya ilişkin medyaya düşen görüntülerde büyük beyaz bir dumanın gökyüzüne yükseldiği görülüyor.

Yerel hükümet olayın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.