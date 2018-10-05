Çin'de felaket! Ölü ve yaralılar var
Çin'in kuzeyinde bulunan Kansu bölgesinde bulunan elektrik santralinde meydana gelen sızıntı nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.05 Ekim 2018 Cuma 22:02
Çin’in Kansu bölgesindeki bir enerji santralinden karbonmonoksit gazının sızması sonucu zehirlenen 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi tedavi altına alındı.
Çin’in kuzeyinde bulunan Kansu bölgesindeki Jinchang kentinde bulunan bir enerji santralinden sızan karbonmonoksit gazının 5 kişinin ölümüne sebep olduğu öğrenildi.
Sızan gazdan zehirlenen 15 kişinin daha hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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