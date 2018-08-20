Çin'de felaket! 140 bin kişi tahliye edildi

Çin'in doğusu ve kuzeydoğusunda etkili olan Rumbia tayfunu nedeniyle yaklaşık 140 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğu kıyı kesiminde bulunan Şandong eyaleti ile kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde etkili olan tayfun yüzünden yaklaşık 140 bin kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

Tayfun ve sağanağın etkisiyle 261 bin 400 hektarlık tarım arazisi ve 3 binden fazla ev zarar gördü, doğrudan ekonomik kaybın 3,96 milyar yüene (578 milyon dolar) ulaştığı belirtildi.

Ülkede yaz ayları tayfunlar dönemi olarak biliniyor. Çin'de bu yıl Rembia ile birlikte 18 tayfun, özellikle doğu, kuzeydoğu ve güney bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi, ekonomik zarara neden oldu.

YAGİ TAYFUNU VE JONGDARİ TAYFUNU

Çin'in ekonomi ve finans kenti Şanghay'ı geçen hafta vuran Yagi tayfununda 200 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Tayfun ayrıca hava, deniz ve kara ulaşımını da olumsuz etkilemiş, çok sayıda seferin iptal edilmesine neden olmuştu.

Şanghay ve civar kentlerde ay başındaki Jongdari tayfunu da 130 binden fazla kişinin hayatını olumsuz etkileyerek, Şanghay'dan diğer il ve eyaletlere demiryolu ve havayolu ulaşımını durma noktasına getirmişti.