Çin'de fabrikada patlama: 5 ölü

ANKARA (AA) - Çin'in doğusunda bulunan Şandong eyaletindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Şinhua ajansının haberine göre, yetkililer Çingcou kentinde bir perlit fabrikasında patlama meydana geldiğini kaydetti. Patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın fabrikada sıvılaştırılmış gaz tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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