Çin'de fabrikada patlama: 5 ölü

Çin'de fabrikada patlama: 5 ölü30 Mart 2019 Cumartesi 10:59
ANKARA (AA) - Çin'in doğusunda bulunan Şandong eyaletindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.
Şinhua ajansının haberine göre, yetkililer Çingcou kentinde bir perlit fabrikasında patlama meydana geldiğini kaydetti.
Patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlamanın fabrikada sıvılaştırılmış gaz tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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