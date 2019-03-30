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Çin'de fabrikada patlama: 5 ölü

30 Mart 2019 Cumartesi 10:59
Çin'de fabrikada patlama: 5 ölü

ANKARA (AA) - Çin'in doğusunda bulunan Şandong eyaletindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, yetkililer Çingcou kentinde bir perlit fabrikasında patlama meydana geldiğini kaydetti.

Patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamanın fabrikada sıvılaştırılmış gaz tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:59
  1. Çin
  2. fabrika
  3. patlama
  4. Şandong

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