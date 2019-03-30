Çin’de fabrikada patlama: 5 kişi öldü Çin’in Şandong bölgesinde dün akşam saatlerinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Şandong bölgesinde dün akşam saatlerinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Şandong bölgesinde dün akşam mahalli saatle 09.35’de patlama meydana geldi. Kingzou şehrinde bir perlit fabrikasında gaz kaçağının yol açtığı patlamada 5 kişi hayatını kaybederken binanın dışında bulunan 3 kişinin de hafif yaralandığı kaydedildi. Polis fabrika sahibini gözaltına aldı. İlk belirlemelere göre patlamaya sıvı gaz tankından sızan gazın sebep olduğu belirtildi.

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