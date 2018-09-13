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Çin'de çorbadan ölü fare çıktı! 190 milyon dolar gitti

Gzde restoranlarından birinde hamile bir kadın çorbasında ölü fare buldu.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:40
Çin'de çorbadan ölü fare çıktı! 190 milyon dolar gitti

Çin'in popüler restoran zincirlerinden olan Xiabu Xiabu'nın şubelerinden birinde gerçekleşen olayda, hamile bir kadın, Çin'de ve Asya'da çok popüler olan, içerisine sebze ve et konularak tüketilen 'hotpot' isimli bir çorba türünün içinde haşlanmış bir fare ölüsü buldu. Kadın ise, çorbasının içinde bulduğu fare ölüsünün fotoğraf ve videosunu sosyal medyada paylaştı.

Kadının paylaşımının üzerine sosyal medyada çok fazla tepki alan restoran, 190 milyon dolarlık bir piyasa düşüşü yaşadı. Çin Shandong'da bulunan restoranın geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

TAZMİNATI REDDETTİLER: ÖNCE TIBBİ MUAYENE

Şubenin ise, halime kadına 5000 yuan (729 dolar) tazminat teklif ettiği belirtildi. Hamile kadının, bölgedeki yerel haber kuruluşu Kankan News'a konuşan eşi ise, restoranın teklifini geri çevirdiklerini, tazminat miktarının ise tam vücut muayenesinin ardından belirleneceğini açıkladı. 

RESTORAN ÇALIŞANINDAN ÇİFTE 'KÜRTAJ PARASI' TEKLİFİ

Hamile kadının eşi Ma ayrıca, restoran çalışanlarından birinin 'eğer çocuğun sağlığından endişe ediyorlarsa kürtaj yaptırmaları için' kendilerine 20 bin yuan teklif ettiğini de belirtti.

Çorbanın içerisinde bulunan farenin görüntüleri sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı ve kullanıcıların nefret ve 'tiksintisine' yol açtı.

'BİR DAHA İÇMEYECEĞİM'

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kusacak gibi hissediyorum, bir daha hotpot(Çin'de popüler bir çorba türü) içmeyeceğim" derken, başka bir kullanıcı ise "Xiabu Xiabu benim her zaman favori restoranlarımdan biriydi. Onların her zaman gayet temiz olduklarını düşünürdüm, inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise, "Eğer kadının çocuğuna bir şey olursa bu durumu nasıl telafi edecekler? Bir hayatın bedeli 20 bin yuan mıdır?" diyerek tepki gösterdi.

'FARE SONRADAN GELMİŞ'

Şirket ise, yaptığı açıklamada, yaşanan hijyen sorununun 'fare'nin çorbaya sonradan gelmesi' ile yaşandığını açıkladı ancak bu açıklama bir süre sonra silindi. Bölgedeki yetkililer ise, fare ölüsü bulunan restoranın soruşturma altında bulunduğunu açıkladı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 12:40
  1. çin
  2. Çorba
  3. tazminat
  4. Sosyal Medya
  5. shandong
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp32 dk önce
    Orda fare, sican, yilan ve köpekte yiyorlar, pek sorun degil...
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