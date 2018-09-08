0553 313 94 23

Çin'de büyük keşif! 130 milyon yıllık dinozor fosili kalıntıları bulundu

Çin medyasında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinde 130 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili kalıntıları keşfedildiği belirtildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 09:25
Çin'de büyük keşif! 130 milyon yıllık dinozor fosili kalıntıları bulundu

Çinli bilim insanlarının 130 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili kalıntıları keşfettiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çinli bilim insanları ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinde bulunan Fıngning Man Özerk vilayetinin Liçilong kasabasında 130 milyon yıl önce yaşayan bir dinozora ait kalça kemiği fosilleri buldu.

Parçalanmış halde bulunan fosiller üzerinde yapılan çalışmalarda dinozorun 7 ila 10 metre uzunluğa sahip olduğunu ortaya çıkardı.

YENİ BİR TÜR OLABİLİR

Söz konusu dinozorun yeni bir tür olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan ilgili bölgede kazı çalışmalarının başlaması yerel yönetimlerce onaylandı. Kazıların 2 yıl süreceği tahmin ediliyor.

Fıngning Man'da 2014 yılında da dinozor fosilleri bulunmuştu.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 09:25
  1. Fıngning Man Özerk vilayeti
  2. dinozor fosili

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gerçek ortaya çıktı! Bilinçli olarak yapmışlar
    1. Gerçek ortaya çıktı! Bilinçli olarak..
    2. Çin'de şiddetli deprem!
    3. 5G için dev işbirliği
    4. Öğrencilerin beklediği sonuçlar..
    5. ABD'den Basra açıklaması: Protesto..
    6. ‘Moralimizi bozmadan yatırıma devam..
    7. Maaşını TL cinsinden alacak!
    8. Fenerbahçeli yıldız menajerine..
    9. Okullar ne zaman açılacak 2018?
    10. Türkiye gövde gösterisine çıkıyor
    11. 2018-2019 eğitim öğretim yılında..
    12. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    13. ABD Dışişleri Temsilcisi Rusya'ya..
    14. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın..
    15. Yunan'ın aklı çıktı! “Türkler tehdide..
    16. Çin'de büyük keşif! 130 milyon yıllık..
    17. İbrahim Kalın'dan İdlib değerlendirmesi
    18. Alev Coşkun Cumhuriyet Vakfı başkanı..
    19. Belhanda'ya Katar yolu gözüktü!
    20. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Pensilvanyalılar endişeli: Gülen'in terör kampından silah sesleri geliyor
    Pensilvanyalılar endişeli: Gülen'in terör kampından silah sesleri geliyor
    Bağ-kur ve SGK arasında eşitlik sağlanacak
    Bağ-kur ve SGK arasında eşitlik sağlanacak