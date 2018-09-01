Çin'de büyük felaket! 127 bin kişi tahliye edildi

Şinhua ajansının haberine göre, Çin’in Guangdong eyaletinde gerçekleşen sağanak nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişiden de haber alınamıyor. Ayrıca yağıştan etkilenen 127 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yağışın eyaletin doğusundaki 27 ilçeyi etkisi altına aldığı kaydedilen haberde, 43 evin yıkıldığı ve 44 bin 700 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi. Yaşanan kaybın bir milyar yuandan (147 milyon dolar) fazla olduğu belirtildi.

Yerel hükümetin bölgedeki afetzedelere bin 800 çadır ile yatak, battaniye, su ve yiyecek gönderdiği ifade edildi.